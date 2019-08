Cetilar Maratona di Pisa, un nuovo logo che parla di sport, storia e cultura

PISA – La scorsa edizione della Maratona di Pisa (la Maratona dei record) si è chiusa raggiungendo il settimo posto tra le Maratone internazionali italiane, scalando di ben tre gradini il ranking rispetto al 2017. Sempre alla ricerca di nuovi stimoli e opportunità, 1063AD ha siglato l’accordo con la Società

Pharmanutra e il suo brand Cetilar. Una collaborazione importante, che proietta la nuova veste

della Cetilar Maratona di Pisa verso il futuro.

Per questa ragione, anche in ambito grafico, si è avvertita la necessità di un’innovazione, tradotta

nell’elaborazione di un nuovo logo capace d’identificare tanto la competizione quanto la città che la

ospita. Con un occhio rivolto al futuro e uno alla tradizione culturale italiana, come nuovo logo della Cetilar Maratona di Pisa è stata scelta una M e una P unite, a rappresentare l’indissolubile legame tra Maratona, evento sportivo e la città di Pisa, teatro naturale e privilegiato della competizione. Come in filigrana, lieve ma potente, la silhouette del monumento più famoso al mondo attraversa e

lega le due lettere color oro, il metallo simbolo dell’aspirazione al più alto gradino del podio.

Una via stilizzata, infine, fa quasi da piedistallo e supporto ricordando che, per quanto evento e festa di sport, la Maratona resta una gara dura e probante, alla quale è necessario approcciarsi con scienza e coscienza.

Un logo moderno e al contempo fortemente identitario, pensato per sublimare al suo interno quelli

che sono i valori fondativi della Maratona di Pisa: lo Sport, la Storia e la Cultura.

ISCRIZIONI – Per iscriverti alla Cetilar Maratona di Pisa o a La Mezza Maratona, clicca QUI, mentre, se preferisci iscriverti offline, puoi trovare sul sito l’elenco di tutti i Maratona di Pisa Point nei quali

è possibile acquistare il proprio pettorale.

INFORMAZIONI EVENTO – https://www.cetilarmaratonadipisa.com/