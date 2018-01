Cetilar Villorba Corse con Bardahl nella stagione 2018

PISA – Un nuovo importante tassello della storia del motorsport si lega alla scuderia Cetilar Villorba Corse. Il team italiano si è accordato con Bardahl, marchio leader tra le aziende di lubrificanti, additivi e oli motore di qualità superiore, per una partnership che li unirà per tutta la stagione agonistica 2018. Il team italiano e il brand statunitense affronteranno il campionato European Le Mans Series 2018 schierando il prototipo Dallara con il quale, dopo l’entusiasmante esordio nell’edizione disputata nel giugno scorso, Cetilar Villorba Corse ha richiesto l’iscrizione anche alla prossima 24 Ore di Le Mans. Innovazione, ricerca e tecnologia, oltre che tradizione e passione per il motorsport, sono i denominatori comuni sui quali è improntata l’intesa fra queste realtà, pronte a sfidare insieme il circus dell’endurance internazionale nella classe dei prototipi LMP2.

Raimondo Amadio, team principal Cetilar Villorba Corse: “Siglare un accordo con un marchio come Bardahl, sinomino per eccellenza di racing e motorsport, ci riempie di onore e prestigio. Il giallo si addice bene alla livrea 2018 e sarà sicuramente d’effetto. Siamo certi che la nostra collaborazione tecnica e sportiva porterà belle soddisfazioni a entrambi”.

Ilio Marchetti, amministratore unico di Maroil Bardahl Italia: “Bardahl affonda le sue radici in un grande passato, attraversa una storia lunga 79 anni e guarda con ambizione al futuro. Sfide e competizioni sono nel nostro dna. Questa nuova avventura, al fianco di un top team come Cetilar Villorba Corse nell’European Le Mans Series, rappresenta per noi una nuova sfida nel proseguire la ricerca e lo sviluppo dei nostri prodotti nel contesto di una competizione tanto severa quanto prestigiosa