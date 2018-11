Chantal Pistelli testimonial di SuperAbile verrà ricevuta in Comune a Pisa

PISA – “Sono orgogliosa di essere stata scelta come testimonial di SuperAbile”. E’ una Chantal Pistelli McClelland raggiante. La 30enne modella, sportiva e consulente di immagine, “madrina” della campagna di sensibilizzazione sul tema della disabilità (e non solo) nelle scuole pisane, è semplicemente radiosa.

Il progetto nato dall’intuizione di Alfredo Boldorini, consigliere comunale di Bassano Romano (VT), con l’aiuto di Alessandra Mosci, presidente degli Etruschi di tiro con l’arco, e che vede protagonisti Lorenzo Costantini, Chiara Bordi e Marzia Viola, giovani ragazzi viterbesi amputati, entra nel vivo anche nel territorio pisano.

“C’è tanta strada da percorrere – puntualizza Chantal – ma qualcosa di nuovo si comincia a percepire nell’aria. Questo progetto viene nel momento giusto e credo possa portare una ventata di novità e di attenzione all’interno del mondo della disabilità”. E si perché le tematiche a cui si riferisce Chantal, quelle sull’inclusione, sulla parità, contro i fenomeni di bullismo tra i banchi di scuola, quelle stesse tematiche con cui lei da piccola si è sempre dovuta confrontare, che sono un pò il “core business” di SuperAbile – e che comunque lo hanno reso celebre nelle 21 tappe precedenti, coinvolgendo qualcosa come 3200 studenti della Tuscia, macinando più di 1000 chilometri per il Lazio, avranno un posto di riguardo nel progetto. Progetto che, grazie all’energia ed all’impegno della 30enne pisana sta creando un certo interesse in città. “Finalmente – prosegue Chantal Pistelli McClelland – arriva anche da noi un progetto serio che mira ad educare proprio sul territorio e soprattutto in mezzo ai nostri giovani e nelle scuole, autentico punto cardine da dove ripartire, dove insegnare l’educazione e la conoscenza, certi importanti temi. Sono estremamente contenta di far parte di questa avventura – continua la bellissima modella con un arto artificiale fashion – e lo sono doppiamente perché lo faremo insieme ai nostri ragazzi perché disegneranno loro il futuro di domani.

Non vedo l’ora di entrare in classe a contatto con gli studenti. Ringrazio SuperAbile Viterbo ed il suo ideatore Alfredo Boldorini per avermi coinvolta in questa bellissima esperienza”.

Venerdì 9 novembre Chantal Pistelli McClelland e Alfredo Boldorini, saranno ricevuti nel palazzo comunale per la presentazione del loro progetto rivolto alle scuole in anteprima con l’Amministrazione comunale del sindaco Michele Conti.

Ad attendere i due rappresentanti del progetto nato, lo ricordiamo, nel borgo viterbese, l’Assessore alle politiche educative, scolastiche, università e disabilità, Rosanna Cardia.

“Ringraziamo il Comune di Pisa – hanno detto Chantal Pistelli McClelland ed Alfredo Boldorini -, il sindaco Michele Conti ed ovviamente l’Assessore Rosanna Cardia con cui è nata immediatamente una proficua collaborazione sui temi che SuperAbile ha nel proprio DNA, come l’inclusione sociale, la parità, l’uguaglianza, il rispetto, specie per il mondo della disabilità, la sensibilizzazione verso i fenomeni di bullismo. Crediamo fortemente in questa collaborazione ed auspichiamo un gruppo di lavoro più ampio in futuro. Siamo grati all’assessore Cardia di averci convocati, segno di attenzione e condivisione sul progetto. Non potevamo immaginare un inizio migliore”.