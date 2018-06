Chiesa di San Francesco, entra nel vivo la raccolta firme. Domenica 17 giugno il concerto del Maestro Nuti

PISA – Domenica 17 Giugno alle ore 21.15 presso la chiesa di Santa Caterina a Pisa, in occasione del concerto diretto dal Maestro Enrico Nuti in onore di San Ranieri e per sostenere il restauro della chiesa, gli incaricati della Parrocchia di San Francesco saranno presenti per la raccolta firme per far assegnare uno dei tre premi in denaro del concorso FAI alla chiesa chiusa dall’aprile 2016.

Il FAI ha inserito inoltre la chiesa di San Francesco, chiusa da oltre due anni per rischio crollo tetto, nei “luoghi del cuore“ da proteggere e salvaguardare.

Il concorso nei “luoghi del cuore” permetterà ai primi tre classificati di ricevere un premio in denaro, rispettivamente di 50-40-30mila euro da destinare al restauro del proprio monumento.