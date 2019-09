Chievo Verona – Pisa, si apre la prevendita

PISA – La società A.C. Chievo Verona informa che è attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Chievo Verona-Pisa, in programma sabato 21 settembre (ore 18.00) allo Stadio Bentegodi.

I biglietti saranno disponibili in tutti i punti vendita del circuito Ticketone (la vendita on line non è attiva) e alla tifoseria nerazzurra è stato riservato il settore ospiti, denominato Curva Sud Superiore: prezzo del biglietto 15 euro con riduzioni previste per Donne, Over 60 ed Under 26 (10 euro). I ragazzi Under 14 avranno diritto ad un biglietto Omaggio, ritirabile nei punti vendita, abbinato all’acquisto di un tagliando Intero.

Sul territorio pisano si segnala, come punto vendita attivo, la ricevitoria di Bacci Paolo, situata in piazza san Frediano n.4.

La prevendita dei biglietti, libera da qualsiasi vincolo, terminerà alle ore 19.00 di venerdì 20 Settembre.