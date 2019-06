Chiusa Via di Gello per cedimento di una volta sotto l’asfalto

PISA – Sabato 1 giugno si è verificato un improvviso cedimento della volta di sostegno di un canale di scolo delle acque meteoriche che attraversa Via di Gello, poco prima del fiume Morto.

Sull’asfalto si è creata una piccola buca, MA, una volta verificato che il cedimento ha interessato l’intera volta al centro strada, via di Gello è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza.

Sul posto sono subito intervenuti Protezione Civile, operai di Avr, tecnici di Acque spa e Polizia Municipale per valutare la situazione e disporre la chiusura della strada, disposta circa 100 metri prima del ponte sul fiume Morto. Il Comune di Pisa ha già disposto l’intervento in somma urgenza per ripristinare la stabilità della strada a partire da lunedì, anche se la competenza del canale di scolo è del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno.

In vista dello svolgimento della partita casalinga del Pisa domani sera, si invitano tutti i cittadini e i tifosi a percorrere la viabilità alternativa per raggiungere la zona dello stadio.