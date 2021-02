Chiusa Via XXIV Maggio per lavori alla fognatura fino al 6 Marzo

PISA – Al fine di consentire lavori di messa in opera della nuova tubazione per la fognatura banca fino al 6 marzo in via XXIV Maggio a Porta a Lucca verrà prorogata la chiusura al traffico veicolare, all’altezza di Via Salvestroni.

In particolare saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

via XXIV Maggio, all’altezza di Via Salvestroni: chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta nell’area di intervento; divieto di sosta con rimozione coatta da Via di Michele detto il Gera a Via F.lli Rosselli su ambo i lati e da Via N. Sauro all’edicola ambo i lati;

via N. Sauro, dal civ. 53 a via XXIV Maggio: divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati;

via F.lli Rosselli, da Viale Giovanni Pisano al civ. 30 e dal civ. 39 a Via XXIV Maggio: divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati; obbligo a destra in uscita da Via Martiri delle Ardeatine; obbligo a destra e sinistra su Via XXIV Maggio intersezione Via della Pura – Via N . Sauro , eccetto residenti fino all’area cantiere; obbligo a sinistra su Via XXIV Maggio verso Via F.lli Rosselli.

Gli autobus di linea effettueranno il seguente percorso alternativo: via XXIV Maggio, via N. Sauro, viale G. Pisano, via F.lli Rosselli, rientro su via XXIV Maggio.