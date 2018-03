Chiusi due minimarket, vendevano alcool oltre l’orario consentito

PISA – Continuano i controlli serali e notturni in centro e in zona stazione: 2 multe e provvedimento di chiusura a due minimarket recidivi nel vendere alcool dopo l’orario consentito.

Chiusa un’edicola perché trovata fuori dalla regole che impongono di avere come attività principale la vendita di quotidiani e riviste: era stata invece trasformata in un negozio di souvenir senza averne titolo. Due multe da 2000 euro ad altrettanti bed and BREAKFAST sprovvisti della comunicazione di inizio attività

La Polizia Municipale si è concentrata inoltre sulle infrazioni al codice della strada, in particolare in questi giorni sono state comminate 101 multe a veicoli che, nella Ztl o sui lungarni o nelle zona adiacenti al centro storico, sostavano in divieto su strisce, piste ciclabili o altre aree riservate a carico e scarico merci o dedicate al parcheggio per i disabili.