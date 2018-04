Chiuso negozio di parrucchiere irregolare

PISA – Negozio di parrucchiere irregolare: chiuso grazie ai controlli della Polizia Municipale che continua a battere a tappeto le attività commerciali per verificarne la regolarità.

Nei giorni scorsi 2 multe anche ad altrettanti operatori ambulanti per mancanza di regolarità contributiva

Nel weekend sono state 71 le sanzioni per infrazioni al codice della strada, in particolare 3 multe ad auto in sosta negli spazi riservati ai disabili e 2 multe per sosta sulla pista ciclabile di via Garibaldi.

Multato anche un bus turistico perché faceva scendere i passeggeri sulla strada invece di usare l’apposito parcheggio di via Pietrasantina