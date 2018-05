Chiuso un minimarket per la vendita di alcool oltre l’orario consentito.

Pisa – Ancora controlli serali e notturni da parte della Polizia Municipale: un minimarket è stato chiuso per un totale di 30 giorni per aver venduto alcool dopo le 24.00. Multati inoltre due esercizi di somministrazione per occupazione abusiva di suolo pubblico (169 euro).

Lotta al degrado: rimosse 22 biciclette abbandonate, di cui 9 dalla zona stazione. Una multa da 500 euro per abbandono rifiuti, 1 multa ad un’attività commerciale per mancata esposizione al pubblico dell’orario di apertura, nove sequestri di merce in vendita abusivamente nella zona di piazza dei Miracoli. In 4 giorni, da sabato a martedì, 213 multe per infrazione al codice della strada, di cui 46 ad automobilisti che cercavano di entrare in ZTL contromano per eludere le telecamere di videosorveglianza