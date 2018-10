Chiusura delle fontane pubbliche, Moschea, Bilancio del Comune e prevenzione vaccinale: se ne parla in Consiglio Comunale

PISA – “Perché sono state chiuse la fontane in piazza Vittorio Emanuele, quella in piazza della Stazione e quella in via di Porta a Mare?”.

Sarà un question-time (sono domande dei consiglieri con risposta immediata da parte dell’Amministrazione Comunale) del consigliere Ciccio Auletta (Diritti in comune) ad aprire la seduta del Consiglio Comunale di domani, martedì 9 Novembre (dalle 14,30, sala Regia del Comune).

Successivamente, per iniziativa dello stesso consigliere Ciccio Auletta (Diritti in comune) e del consigliere Giuliano Pizzanelli (Pd) – ciascuno ha presentato una propria interpellanza – i consiglieri comunali discuteranno della questione “Moschea” di Porta a Lucca. E’ prevista, per entrambe le interpellanze, la risposta dell’assessore all’urbanistica del Comune di Pisa, Massimo Dringoli.

Infine i consiglieri comunali saranno chiamati a votare, dopo una relazione del Sindaco di Pisa, Michele Conti, la relazione al Bilancio consolidato del gruppo Comune di Pisa (ne fanno parte, oltre allo stesso Comune, la Società della salute, le Farmacie Comunali, la Pisamo, la Navicelli, la Sepi, l’Apes e RetiAmiente ) e, per quanto riguarda le mozioni, i consiglieri comunali saranno chiamati a votare quella sulla prevenzione vaccinale. Primo firmatario il consigliere Marco Biondi (Pd).

E’ prevista la diretta streaming.

La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 23 ottobre (dalle 14,30, sala Regia del Comune).

Nella foto sopra Il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai.