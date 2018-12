Christian Bunino: “Abbiamo subito il gol del Pisa nel nostro momento migliore”

PISA – Al termine della gara vittoriosa del Pisa sulla JuventusU23 per 3-1 disputatasi allo stadio “Moccagatta “sentiamo le parole di Christian Bunino il giocatore bianconero che subentrando nella ripresa aveva accorciato le distanze dando speranza alla propria squadra di acciuffare il pari.

di Maurizio Ficeli

“Peccato per questa sconfitta – dice con rammarico l’ex giocatore del Livorno – perché avevamo subito il gol del Pisa nel nostro momento migliore e dispiace perché tutto sommato avevamo disputato una buona gara contro un Pisa che è un ottima squadra e con giocatori esperti. La nostra squadra ha disputato una buona gara, i due gol del nerazzurri sono scaturiti da due calci piazzati, mentre noi abbiamo creato alcune occasioni con Zanimacchia ed Olivieri. Purtroppo gli episodi sono stati a favore del Pisa”. Ripartiamo da cosa non è andato per il verso giusto cercando di rimediare”.