Ciampi attacca Ziello: “Nella manovra nessuna risorsa per il Monte Serra deputati pisani di maggioranza complici di questa vergogna”

PISA – Il deputato PD Lucia Ciampi chiama in causa il deputato pisano della Lega Edoardo Ziello in merito alla vicenda legata al Monte Serra. E’ infatti ufficiale che neppure nella Manovra finanziaria il Governo ha stanziato risorse per il monte pisano. L’Onorevole Ziello aveva invece da sempre promesso che l’esecutivo avrebbe fatto qualcosa per il Serra.

“Adesso purtroppo è ufficiale: nessuna risorsa è stata stanziata nella Legge di Bilancio per risarcire i danni causati dall’incendio del Monte Serra. Nel provvedimento benché siano state inserite misure micro settoriali e territoriali imposte dal governo e dalla maggioranza, niente è stato concesso alle zone devastate delle fiamme nonostante le promesse fatte ai Sindaci ed ai cittadini. E’ una vergogna avallata dai parlamentari di M5S e Lega della provincia di Pisa che non solo non hanno intrapreso alcuna iniziativa in tal senso, ma hanno rifiutato ogni confronto. Mi riferisco in particolare al collega Edoardo Ziello che trova il tempo per postare ogni sciocchezza sui social ma non quello per rispondere ai problemi reali dei suoi elettori”: è quanto dichiara Lucia Ciampi, deputato Pd