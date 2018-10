Ciampi (Pd): “La Lega nega aiuti ai territori devastati dall’incendio sul Monte Pisano”

PISA – “La Lega ha detto no alle risorse per i territori della provincia di Pisa colpiti dall’incendio nello scorso mese di settembre. I presidenti delle Commissioni Ambiente e Trasporti di Montecitorio, rispettivamente i deputati leghisti Alessandro Benvenuto e Alessandro Morelli, hanno infatti bloccato gli emendamenti al Decreto Emergenze che destinava 10 milioni di euro per risarcire i primi danni alle aziende ed ai privati e per contrastare il dissesto idrogeologico”: è quanto dichiara la deputata del Pd, Lucia Ciampi, primo firmatario del provvedimento.

“Ancora una volta, nonostante le promesse fatte ai sindaci dei paesi colpiti, il governo e la maggioranza di Lega e M5S, hanno negato aiuti concreti alla popolazione dopo aver già precluso l’attivazione del fondo di calamità per l’agricoltura. Il Decreto Emergenze, in discussione in questi giorni alla Camera, sarebbe stato il provvedimento ideale in cui inserire risorse adeguate per sostenere cittadini ed imprese in difficoltà”, conclude Lucia Ciampi.