Ciampi a Ziello: “Sostenga il mio emendamento per stanziare 15 milioni per il Monte Pisano”

PISA – “Stanziare subito 15 milioni di euro per i danni dell’incendio del Monte Serra: per risarcire le aziende ed i privati colpiti e per contrastare il dissesto idrogeologico”: questi in sintesi i contenuti di un emendamento presentato dal deputato Pd, Lucia Ciampi, assieme ai parlamentari del Partito Democratico Susanna Cenni e Stefano Ceccanti, alla Legge di Bilancio, attualmente in discussione a Montecitorio.

“Faccio un appello a tutti i colleghi deputati della provincia di Pisa, ed in particolare all’On. Edoardo Ziello, perché faccia finalmente qualcosa di concreto per il suo territorio sottoscrivendo e sostenendo attivamente questo emendamento, lasciando da parte una volta per tutte le polemiche e le scuse demagogiche con cui si è nascosto in questi mesi. Dopo le promesse fatte ai sindaci e alle popolazioni colpite il Governo ha infatti abbandonato cittadini ed imprese che stanno comunque reagendo con dignità e volontà alla devastazione; nonostante illustri esponenti dell’esecutivo si siano addirittura permessi di denigrare e sbeffeggiare le popolazioni colpite” conclude Lucia Ciampi.