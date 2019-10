Ciao Coppa Italia, Ponsacco eliminato dopo lo 0-2 con il Seravezza

PISA – Per l’Fc Ponsacco 1920 la Coppa Italia è anche l’occasione per dare spazio e verificare la condizione di chi ha giocato meno.

Il Seravezza, invece, riconferma sei undicesimi della formazione titolare. Si spiega soprattutto così la sconfitta dei rossoblù, battuti per 2-0 questo pomeriggio al Comunale di via della Rimembranza, e la conseguente eliminazione. Per la squadra di Pagliuca, dunque, l’avventura in Coppa italia si ferma ai sedicesimi e l’attenzione è già tutta sulla trasferta di domenica sul campo del Bastia. Il Seravezza, invece, va avanti e agli ottavi dovrà affrontare il San Donato Tavarnelle.

Turn over quasi totale nella fila dell’Fc Ponsacco con il tecnico rossoblù che schiera un undici completamente diverso da quello sceso in campo domenica a Trestina in campionato, eccezion fatta per Di Renzone, facendo esordire Reymond, svizzero di 24 anni la stagione scorsa in forza al Cuneo, e il 19enne scuola Parma Molinaro, tutti e due arrivati nelle settimane scorse: il primo si piazza in cabina di regia e il secondo in posizione d’interno destro. Molto più prudente, invece, il tecnico del Seravezza Vangioni che riconferma più di metà della squadra scesa in campo quattro giorni fa con il Verbania.

Alla lunga la maggior esperienza dei versiliesi pesa. Perché l’Fc Ponsacco 1920 comincia meglio e al 3’ sfiora il gol con Aufiero che, liberato da Molinaro, spara da distanza ravvicinata sfiorando la traversa. Poi, però, il Seravezza comincia a macinare. Per due il portiere di casa Lista si supera: prima, al 25’, vola e smanaccia in angolo un’incornata di Andrei e poi, dieci minuti dopo, quando si allunga e devia una stoccata dal limite di Djibril. Al 32’, però, proprio non può nulla sulla gran giocata di capitan Granaiola che salta un avversario e dal vertice sinistro dell’area di rigore lascia partire una palombella che s’insacca sul palo opposto. Soffre l’Fc Ponsacco 1920, ma al 35’ ci pensa ancora Lista a togliere le castagne dal fuoco accartocciandosi su una conclusione ravvicinata di Dijbril.

La ripresa riprende sulla falsariga del primo tempo. Così prima, al 13’, Dijbril centra un difensore di casa da due passi e poi, al 16’, arriva il raddoppio con Bongiorni che raccoglie un assist di Bedini e insacca da due passi. La musica cambia nell’ultima mezzora quando Pagliuca getta nella mischia prima Papi, poi Apolloni e Mazroui e quindi Tehe. Ma è troppo tardi, anche se al 31’ Papi, innescato da Fornaciari, viene anticipato proprio al momento di concludere. E al 39’ Papi e Fornaciari invertono i ruoli con il primo che ispira e il secondo che conclude di poco alto.

FC PONSACCO 1920 – SERAVEZZA 0-2

FC PONSACCO 1920: Lista; Autieri, Di Renzone (dal 25’st Tehe), Becagli, Pelliconi; Molinaro (dal 9’st Papi), Reymond (dal 15’st Apolloni) Degl’Innocenti (dal 20’st Mazroui); Lenzi; Aufiero (dal 25’ La Prova), Fornaciari. A disp. Mariani, Giuliani, Caciagli, Noccioli. All. Pagliuca.

SERAVEZZA: Petroni; Maccabruni; Giordani, Andrei (dal 30’st Frugoli); Bedini (dal 40’st Nannipieri), Lucaccini, Nelli (dal 45’st Latini), Granaiola, Moussafi; Djibril (dal 25’st Podestà), Bongiorni (dal 43’st Fall). A disp. Mazzini, Del Frate, Grassi, Frateschi. All. Vangioni.

ARBITRO: Capasso di Genova.

Marcatori: pt 32’ Granaiola; st 16’ Bongiorni