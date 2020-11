“Ciao Cosimino”, cuore nerazzurro

PISA – Nella tarda serata di giovedì 26 novembre una notizia ferale ha sconvolto l’ambiente del tifo nerazzurro ed in particolare quello della “Curva Nord”: Cosimo Porcaro, da tutti conosciuto come “Cosimino” se n’è andato, lasciando sbigottiti tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo direttamente dal vivo.

di Maurizio Ficeli

Classe 1957, originario di Benevento, ma pisano a tutti gli effetti, è stato uno dei pionieri del tifo in Curva fin dal periodo della presidenza Anconetani e negli ultimi tempi frequentava il gruppo degli Sconvolts.

I gruppi degli Sconvolts hanno voluto ricordare con uno striscione fuori dallo stadio Cosimo Porcaro: “Ciao Cosimino“.

Volevo unirmi al ricordo di Cosimo Porcaro, meglio conosciuto come “Cosimino”, un grande tifoso nerazzurro che ha fatto la storia del tifo ultrà a Pisa. Quando facevo parte dei “RANGERS” nel 1979 lui era negli “ANGELI” con Agostino Italone ed altri personaggi che hanno fatto grande la Curva Nord ed il tifo pisano. Mi ricordo” Cosimino “anche in tante trasferte. La sua scomparsa mi ha lasciato basito come tanti altri tifosi pisani che lo hanno conosciuto ed apprezzato. Lui pur originario di Benevento, si sentiva pisano ed ha amato il Pisa alla follia. Con la dipartita di Cosimino se ne va via un altro pezzo di tifo ultrà, che segue la recente scomparsa di “Garibaldi”. Alla famiglia giungano le mie più sentite condoglianze ❤️RIP MITICO “COSIMINO”.E CONTINUA A TIFARE PISA DA LASSÙ 🖤💙

Sua nipote Erika traccia un ricordo commovente con un post su fb: “Ti ricorderò così zietto mio.. con il sorriso sempre acceso e la forza di un guerriero che sempre ti ha contraddistinto.. una guerra impossibile contro uno dei peggio mali.. spero che adesso tu possa stare meglio e sono certa che sei lassù con mamma a ridere e godertela con lei .. ti voglio bene zio.. e come ti ho detto l’ ultimo giorno mi farò il tuo stesso tatuaggio ” non mi resta che odiare ” ma modificando l’ ultima frase con ” non ci resta che ridere ” ..ti voglio bene ..sempre forza Pisa che ti arrivi da qua a lassù .. oggi l’ anima piange la tua perdita ❣️💙🖤.. ……..“.



E noi della redazione di Pisanews ci associamo al dolore dei familiari e di tutto l’ambiente nerazzurro formulando le più sentite condoglianze.



RIPOSA IN PACE

MITICO” COSIMINO “GRANDE GUERRIERO NERAZZURRO 💙🖤