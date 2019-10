Ciclista cade con la bici in un dirupo

PISA – Personale dei VVF della sede centrale e squadra Speleo Alpinistico fluviale SAF con il supporto dell’elicottero del reparto volo di Arezzo sono intervenuti alle ore 12 circa in un’area boschiva della Verruca nel Comune di Calci.

Per cause in corso di accertamento un ciclista ha perso il controllo del mezzo ed è cascato in un dirupo riportando vari traumi.

Gli operatori di sala operativa SO115 sono riusciti a recuperare le coordinate geografiche dell’uomo e personale dei vigili del fuoco ha raggiunto la persona che è stata stabilizzata e recuperata dall’elicottero e portata in zona sicura concordata con il personale del 118 che lo ha preso incarico per le cure del caso.