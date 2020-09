Ciclopista del Trammino, via Bigattiera chiusa per installare gli attraversamenti ciclopedonali

PISA – A partire da martedì 8 e fino a mercoledì 9 settembre, via Vecchia di Marina (primo tratto Bigattiera) rimarrà chiusa al traffico, per permettere a Pisamo di installare gli attraversamenti ciclopedonali rialzati, che sostituiscono i dissuasori di velocità.

Sono 4 gli attraversamenti che vengono realizzati nei punti in cui la ciclopista del Trammino attraversa la Bigattiera, così da meglio garantire sia il percorso in sicurezza per i ciclisti che transitano sulla pista ciclabile, che il rispetto delle nome di sicurezza per automobilisti e mezzi di soccorso sulla strada.

Nel dettaglio questi i provvedimenti al traffico per martedì 8 e mercoledì 9 settembre dalle ore 8 alle ore 18:in via Vecchia di Marina (primo tratto Bigattiera) chiusura al traffico veicolare, eccetto residenti fino all’area cantiere; in via di Torretta (secondo tratto Bigattiera), all’altezza di via Vecchia di Marina, senso unico alternato regolato da movieri nell’area del cantiere; obbligo a sinistra su via di Torretta verso la rampa per viale D’Annunzio, per la direttrice da Marina di Pisa a San Piero; obbligo a dritto su via Livornese all’intersezione con via Vecchia di Marina su entrambe le direttrici di marcia; obbligo a dritto su viale D’Annunzio all’intersezione con via Vecchia di Marina per la direttrice da Marina di Pisa a Pisa.