Cimitero di Pontasserchio, al via la gara per la riqualificazione

SAN GIULIANO TERME – Dopo l’annuncio dei lavori ad Asciano, è la volta del cimitero di Pontasserchio. E saranno 61 mila gli euro stanziati dall’amministrazione comunale per questo intervento, che sta per andare a gara.

“Dopo anni di rimedi provvisori, ecco finalmente l’investimento per risolvere una volta per tutte la carenza di loculi anche a Pontasserchio – fa sapere l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Corucci –. La necessità di eliminare le strutture a carattere provvisorio è forte e questo investimento è una risposta positiva in tal senso”.

“Si tratta di un altro intervento atteso da tempo – commenta il sindaco Sergio Di Maio –. In questo modo andiamo incontro a diverse richieste che nel corso degli anni ci sono arrivate dai cittadini, che chiedevano giustamente decoro nei cimiteri comunali. Dovendo stare attenti al bilancio, sono interventi che abbiamo dovuto programmare nel tempo. L’intenzione è quella di rendere la stagione degli investimenti la più lunga possibile”.