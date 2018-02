Cinema Arsenale, la programmazione del mese di Marzo

PISA – Ecco la programmazione del Cinema Arsenale a partire da giovedì 1 Marzo.

GIOVEDI’ 1

FILM WEEKEND – ORARIO DA DEFINIRE

20.30 BANDE À PART di Jean-Luc Godard con Anna Karina, Claude Brasseur, Sami Frey; Francia, 1964, 95′. Restauro V.O. Sott. Introduce Maurizio Ambrosini

FILM WEEKEND – ORARIO DA DEFINIRE

da VENERDI’ 2 a DOMENICA 4

FILM WEEKEND – ORARIO DA DEFINIRE

LUNEDI’ 5

16.30 UN PESCE DI NOME WANDA di Charles Crichton con John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline, Michael Palin; GB, 1988, 108′. V.O. Sott.

18.30 DARK NIGHT di Tim Sutton con Anna Rose Hopkins, Robert Jumper, Karina Macias; USA, 2018, 85′. Prima Visione V.O. Sott.

21.00 UN PESCE DI NOME WANDA di Charles Crichton V.O. Sott. Introduce Carlo Eugeni

MARTEDI’ 6

16.30 DARK NIGHT di Tim Sutton (Replica) V.O. Sott.

18.30 ZABRISKIE POINT di Michelangelo Antonioni con Mark Frechette, Daria Halprin, Paul Fix; Italia/USA, 1970, 111′.

20.30 DARK NIGHT di Tim Sutton (Replica) V.O. Sott.

22.30 ZABRISKIE POINT di Michelangelo Antonioni (Replica)

MERCOLEDI’ 7

16.30 ZABRISKIE POINT di Michelangelo Antonioni (Replica)

18.30 ONDAVIDEO 2018

Riprese eccentriche. Ugo Nespolo cineasta

Film sperimentali 1967-1973. Ingresso libero

20.30 ZABRISKIE POINT di Michelangelo Antonioni (Replica)

22.30 DARK NIGHT di Tim Sutton (Replica) V.O. Sott.

GIOVEDI’ 8

FILM WEEKEND – ORARIO DA DEFINIRE

18.30 GLI ADDÌI di Enrico De Angelis con Maria Rosaria Finelli, Elisa Prosperi, Roberto Aiello e il coro Vincenzo Galilei della Scuola Normale Superiore; Italia, 2018, 56′. Ingresso libero

FILM WEEKEND – ORARIO DA DEFINIRE

da VENERDI’ 9 a DOMENICA 11

FILM WEEKEND – ORARIO DA DEFINIRE

LUNEDI’ 12

16.30 VERTIGINE di Otto Preminger con Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb; USA, 1944, 85′. Restauro V.O. Sott.

18.30 THE PROTAGONISTS di Luca Guadagnino con Laura Betti, Tilda Swinton, Andrew Tiernan; Italia, 1999, 90′.

21.00 LIEVITO MADRE – LE RAGAZZE DEL SECOLO SCORSO di Concita De Gregorio, Esmeralda Calabria con Natalia Aspesi, Luciana Castellina, Inge Feltrinelli; Italia, 2017, 60′. Prima Visione Concita De Gregorio ed Esmeralda Calabria dialogano con Marilù Chiofalo, in collaborazione con la Casa della Donna e Marzo delle Donne del Comune di Pisa.

MARTEDI’ 13

16.30 LIEVITO MADRE – LE RAGAZZE DEL SECOLO SCORSO di Concita De Gregorio, Esmeralda Calabria (Replica)

18.30 VERTIGINE di Otto Preminger (Replica) Restauro V.O. Sott.

20.00 MARATONA JUMANJI € 10

JUMANJI di Joe Johnston con Robin Williams, Jonathan Hyde, Kirsten Dunst; USA, 1995, 101′.

21.40 BREAK BUFFET

22. 15 JUMANJI – BENVENUTI NELLA GIUNGLA di Jake Kasdan con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart; USA, 2018, 120′.

MERCOLEDI’ 14

16.30 THE PROTAGONISTS di Luca Guadagnino (Replica)

18.30 LIEVITO MADRE – LE RAGAZZE DEL SECOLO SCORSO di Concita De Gregorio, Esmeralda Calabria (Replica)

20.30 VERTIGINE di Otto Preminger (Replica) Restauro V.O. Sott.

22.30 THE PROTAGONISTS di Luca Guadagnino (Replica)

GIOVEDI’ 15

16.30 – 18.30 VISAGES VILLAGES di Agnès Varda e JR con Agnès Varda e JR; Francia, 2018, 93′. Prima Visione V.O. Sott.

20.30 VISAGES VILLAGES di Agnès Varda e JR (Replica) V.O. Sott. Introduce Sandra Lischi

22.30 VISAGES VILLAGES di Agnès Varda e JR (Replica) V.O. Sott.

da VENERDI’ 16 a DOMENICA 18

16.30 – 18.30 – 20.30 – 22.30

VISAGES VILLAGES di Agnès Varda e JR (Replica) V.O. Sott.

LUNEDI’ 19

16.30 IL BACIO DELL’ASSASSINO di Stanley Kubrick con Frank Silvera, Jamie Smith, Irene Kane; USA, 1955, 67′.

18.30 RUMBLE: IL GRANDE SPIRITO DEL ROCK di Catherine Bainbridge, Alfonso Maiorana; Canada, 2018, 103′. Prima Visione V.O. Sott.

20.30 SHUTTER ISLAND di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley; USA, 2010, 138′. Interviene Carlo Boccadoro

MARTEDI’ 20

16.30 A BIGGER SPLASH di Luca Guadagnino con Ralph Fiennes, Dakota Johnson, Tilda Swinton; Italia, 2015, 120′.

18.30 IL BACIO DELL’ASSASSINO di Stanley Kubrick (Replica)

21.00 RUMBLE: IL GRANDE SPIRITO DEL ROCK di Catherine Bainbridge, Alfonso Maiorana Introduzione musicale live a cura del Borderline Club Pisa

MERCOLEDI’ 21

16.00 IN NOME DELLA LEGGE di Pietro Germi con Massimo Girotti, Saro Urzì, Charles Vanel; Italia, 1949, 99′. Ingresso libero

18.30 A BIGGER SPLASH di Luca Guadagnino (Replica)

20.30 IL BACIO DELL’ASSASSINO di Stanley Kubrick (Replica)

22.30 A BIGGER SPLASH di Luca Guadagnino (Replica)

GIOVEDI’ 22

FILM WEEKEND ORARIO DA DEFINIRE

20.30 IL PRINCIPE DI OSTIA BRONX di Raffaele Passerini con Dario Galetti Magnani; Italia, 2017, 60′. Intervengono Raffaele Passarini e Daniele Serra, in collaborazione con Pinkriot Arcigay

22.30 IL BACIO DELL’ASSASSINO di Stanley Kubrick (Replica)

da VENERDI’ 23 a DOMENICA 25

FILM WEEKEND – ORARIO DA DEFINIRE

LUNEDI’ 26

16.00 CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca Guadagnino con Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg; Italia, 2018, 132′. V.O. Sott.

18.30 LA FORMA DELL’ACQUA – THE SHAPE OF WATER di Guillermo Del Toro con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins; USA, 2018, 119′. V.O. Sott. in attesa di conferma

21.00 L’INFERNALE QUINLAN di Orson Welles con Janet Leigh, Charlton Heston, Orson Welles; USA, 1958, 111′. Introduce Paolo Mereghetti

MARTEDI’ 27

16.00 L’INFERNALE QUINLAN di Orson Welles (Replica)

18.15 CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca Guadagnino (Replica) V.O. Sott.

20.00 Aperitivo conviviale al BARsenale

20.30 Lezione: LOVE AND MONSTERS – IL CINEMA DI GUILLERMO DEL TORO a cura di Marco Compiani.

22.30 LA FORMA DELL’ACQUA – THE SHAPE OF WATER di Guillermo Del Toro con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins; USA, 2018, 119′. V.O. Sott. in attesa di conferma

MERCOLEDI’ 28

16.30 LA FORMA DELL’ACQUA – THE SHAPE OF WATER di Guillermo Del Toro (Replica) V.O. Sott.

18.30 L’INFERNALE QUINLAN di Orson Welles (Replica)

20.30 LA PROVA di Ninni Bruschetta con Angelo Campolo, Emmanuele Aita, Celeste Gugliandolo; Italia 2017, 81′. Anna Barsotti dialoga con Ninni Bruschetta

22.30 CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca Guadagnino (Replica) V.O. Sott.

GIOVEDI’ 29

16.00 – 18.00 IL GIOVANE KARL MARX di Raoul Peck con August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps; Francia, 2018, 112′. Anteprima

20.20 CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca Guadagnino (Replica) V.O. Sott.

22.30 IL GIOVANE KARL MARX di Raoul Peck (Replica) Anteprima

da VENERDÌ 30 a LUNEDI’ 2 aprile

16.30 – 18.30 – 20.30 – 22.30

IL GIOVANE KARL MARX di Raoul Peck (Replica) Anteprima