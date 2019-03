“Il Cinema un grande sogno tra le stelle” al Teatro Olimpia di Vecchiano

VECCHIANO – Domenica 17 marzo prestigioso “fuori rassegna” all’Olimpia di Vecchiano. Alle 17 andrà in scena “Il Cinema…un grande sogno tra le stelle” a cura del Gruppo Musicale “A. Galantara” di Piombino, diretto da Sauro Scalzini.

“Nel recente passato e precisamente nel 2011 quando l’Olimpia riaprì al pubblico dopo una fase di ristrutturazione, il Maestro Scalzini ha calcato le scene locali offrendo uno spettacolo meravigliosamente suggestivo al pubblico e ai nostri cittadini“, affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo.

“Domenica 17 marzo dunque in questo nuovo concerto, proporrà al pubblico con il Gruppo Musicale “A. Galantara” uno spettacolo musicale di alto livello“. Il costo dei biglietti è pari a 10 euro l’intero, 7 euro il ridotto e 1 euro per gli under 18. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e BoxOfficeToscana.

Ricordiamo che il Concerto di domenica 17 marzo è un fuori rassegna e che gli sponsor del cartellone dell’Olimpico sono ORSINI FRANCO SRL e Unicoop Firenze. Tutti i dettagli su www.comune.vecchiano.pi.it