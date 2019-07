Circolazione regolare dopo l’investimento a Navacchio

PISA – È tornato regolare alle 15.45 il traffico ferroviario nella stazione di Navacchio (linea Firenze – Pisa), sospeso dalle 13.20, e poi parzialmente riattivato alle 14, per l’investimento di una persona.

I convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 30 minuti, mentre due regionali sono stati cancellati e nove limitati nel percorso

Resta per il momento ancora ignota la sua identità, in quanto non aveva con sé documenti. Per capire la dinamica dei fatti sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, così come la Pubblica Assistenza di Cascina.