Circolo Arci Rinascita e Pisanello: le iniziative del 25 Aprile

PISA – Il Circolo Arci Rinascita e Arci Casa del Popolo di Pisanello invitano tutta la città a partecipare alle iniziative che avranno luogo tra martedì e mercoledì in occasione della Festa della Liberazione dal nazifascismo.

“Anche quest’anno ci siamo impegnati per costruire attorno al 25 aprile appuntamenti di riflessione e di socialità” – affermano gli attivisti dei due circoli Arci – “Riteniamo importante non limitarci a ricordare il passato: in una società dove trovano sempre più spazio razzismo e guerra tra poveri, soprattutto a causa di politiche socio-economiche devastanti, è fondamentale ripartire nella quotidianità dai valori della Resistenza. Si tratta, quindi, di rinnovare l’impegno a difesa della democrazia e della giustizia sociale, ma anche di costruire momenti ricreativi collettivi. A partire dal pranzo resistente del 25 aprile: anche quest’anno confermiamo questa buona pratica che metterà allo stesso tavolo diverse generazioni e varie esperienze nel nome dell’antifascismo”

Ecco il programma delle iniziative, durante le quali sarà possibile firmare la petizione “Mai più fascismi”:

24 aprile, ore 17.30, Circolo Rinascita (via del Borghetto 37/39):

“Narrazioni tra la Resistenza e i nostri giorni”, interverranno Luca Sacchi (redazione di Lotta continua), Aurelio Fabiani (Casa Rossa Spoleto), Redazione della casa editrice Rapporti sociali

25 aprile:

– ore 10.30 in Logge di Banchi: canti della Resistenza a cura del Controcanto pisano

– ore 13.00: Pranzo resistente, alla Casa del Popolo di Pisanello (via Marsala)