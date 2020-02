Cittadinanza onoraria alla 46° Brigata Aerea e ai calciatori del Pisa Berggreen, Verri, Kieft e Larsen

PISA – Dopo un minuto di silenzio per commemorare il “Giorno del ricordo delle foibe”, celebrato lunedì 10 febbraio in tutta Italia e proposto dalla consigliera Virginia Mancini (Fi), i consiglieri comunali nella seduta di oggi pomeriggio del Consiglio Comunale, hanno poi discusso di alcune questione come, ad esempio, l’uso della vigilanza privata da parte dell’Amministrazione Comunale, il parcheggio di via Nenni, l’immobile di Via San Lorenzo e il possibile parcheggio all’interno del progetto di riqualificazione dell’area della Cittadella.



Poi, dopo una breve relazione introduttiva della vicensindaca del Comune di Pisa Raffaella Bonsangue, i consiglieri comunali hanno votato la proposta dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Michele Conti di conferire la cittadinanza onoraria alla 46° Brigata Aerea. Hanno votato a favore 21 consiglieri comunali. In particolare hanno votato a favore tutti i consiglieri comunali della maggioranza (Lega, Nap-Fdi, Forza Italia, Pisa nel cuore e gruppo misto) e anche 3 consiglieri comunali di opposizioni ( Andrea Serfogli e Matteo Trapani del Pd e Alessandro Tolaini del M5S). Si sono astenuti, invece, i consiglieri comunali Benedetta Di Gaddo e Maria Antonietta Scognamiglio, entrambe del Pd. Contrario il consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune).

La 46° Brigata Aerea è, com’è noto, una delle più importanti, articolate e complesse realtà operative delle nostre forze armate e, inoltre, proprio quest’anno, festeggia l’ottantesimo anniversario della sua costituzione. La città di Pisa e la 46° Brigata Aerea hanno sempre avuto un legame fortissimo.

Sabato prossimo, 15 Febbraio, alle 16,30, agli Arsenali Repubblicani, si terrà la cerimonia ufficiale della cittadinanza onoraria. Nel corso di questa cerimonia saranno presentate anche tutte le attività di questa importante istituzione militare.

Successivamente, infine, i consiglieri comunali, dopo una nuova relazione introduttiva della vicesindaca del Comune di Pisa, Raffaella Bonsangue, hanno votato la proposta dell’Amministrazione Comunale di conferire la cittadinanza onoraria ai calciatori del Pisa Klaus Berggreen, Carlos Caetano Bledorn Verri, Willem Cornelis Nicolaas Kieft e Henrik Larsen. Questa proposta è passata all’unanimità, con 22 voti a favore (astenuta, Benedetta Di Gaddo).



Klaus Berggreen, Carlos Caetano Bledorn Verri, Willem Cornelis Nicolaas Kieft e Henrik Larsen sono stati alcuni tra i calciatori stranieri del Pisa Sporting Club negli anni d’oro 1982-1991, quando il Pisa S.C. partecipò a sei campionati di Serie A e vinse due Coppa Mitropa.