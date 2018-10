Il Clown Dottori di “Chez Nous, …le cirque! a Cascina venerdì 19 ottobre

CASCINA – Venerdi 19 ottobre, presso il locale Gustavo Ridendo in Via Tosco Romagnola 656 a Cascina, in occasione della presentazione del calendario 2019 dedicato ai Clown Dottori di “Chez Nous, …le cirque!”, andrà in scena lo spettacolo ‘Clown-therapy 2018‘.

Sul palco, presentati da Marco Vincent, si alterneranno il comico di Zelig Stefano Bellani, Cristiano Masi nei panni del Clown Rufus, i Queen Illusion e Arnaldo Mangini, clown strepitoso nonché sosia ufficiale di Mr. Bean. Il tutto per una serata all’insegna della grande magia e, soprattutto, della clownerie, vera protagonista dell’evento.

Punto di forza, infatti, di ‘Chez nous, … le cirque!’, oltre alla scuola di circo, sono senza dubbio i progetti di comicoterapia attivi in molti ospedali della Toscana per portare un sorriso ai bambini ricoverati e che realizza grazie ai clown Tantecose, Pepè, Coccinella, Sullova, Quartino, Coriandolo e Rufus.

I Clown Dottori operano attraverso le arti della clownerie (comicità, umorismo, prestidigitazione, improvvisazione teatrale, musica, burattini, ecc…) per sdrammatizzare le pratiche sanitarie, mutare segno alle emozioni negative (paura, rabbia, delusione, tristezza) facendole esprimere, gestendole e facendole virare al positivo, verso il sorriso, il coraggio, la speranza, la gioia, il riso.

La Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica “Chez Nous, …le cirque!” O.N.L.U.S nasce nel 2014 come naturale sviluppo dell’associazione “Chez nous, …le cirque!”, sorta nel 2005 con la finalità costitutiva di creare un centro di documentazione ed informazione sull’arte e la cultura circense. “Chez Nous, …le cirque!” ha lo scopo di promuovere principalmente le discipline legate all’attività della scuola di circo, come strumento di crescita personale, come metodo di aggregazione e concertazione, attraverso principi di non competitività e rispetto reciproco. Per questo sono numerose le partecipazioni di “Chez Nous, …le cirque!” a progetti legati anche alle diversabilità e all’inclusione, non ultimo la partecipazione alla gara di solidarietà organizzata dall’associazione “Autismo Pisa” che ha coinvolto con successo diversi comuni della toscana. I proventi del calendario, stampato grazie al contributo della Banca Popolare di Lajatico, andranno a sostenere l’operato dei Clown Dottori di “Chez Nous, …le cirque!” nei reparti pediatrici degli ospedali di Pisa, Pontedera, Lucca, Massa e Empoli.

Cena Buffet e spettacolo dalle ore 20. Info e prenotazioni 3334701250.