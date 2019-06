Club Milano si incorona re al torneo King’s Cup a Fornacette

FORNACETTE – I sogni sono fatti per essere realizzati! Il Club Milano sbanca la 3a edizione del torneo King’s Cup-Tuscany Youth Cup, riservato alla categoria Esordienti 2006/2007, svoltosi sabato 1 e domenica 2 giugno a Fornacette.

Le 32 squadre partecipanti provenienti da tutta Italia si sono sfidate nei gironi eliminatori primi di approdare alle fasi finali. La squadra meneghina ha messo in serie vittorie su vittorie eliminando gli avversari più quotati come Roma e Sampdoria, che l’ha portata a vincere non solo il torneo ma anche i premi di miglior squadra dilettante e fair play per il comportamento dentro e fuori dal campo e l’educazione di atleti, dirigenti e genitori.

Sconfitta solo ai rigori la Sampdoria, mentre la terza piazza va ad un’altra sorpresa, la Pistoiese. Un’altra favola è compiuta dalla squadra di casa del Fornacette che arriva quarta e si fregia della vittoria contro la Fiorentina.

I premi individuali sono andati a: Becherini (Fornacette) miglior portiere, Belli (Pistoiese) miglior centrocampista, Camiciottoli (Sampdoria) miglior fantasista, Vivaldi miglior attaccante (Club Milano) e Nenna miglior giocatore (Club Milano).

Sabato 8 e 9 giugno si replica, va in scena il Next Star Cup-Tuscany Youth Cup (Pulcini 2008/2009) a cui parteciperanno Roma, Lazio, Torino, Parma, Empoli e molte altre.