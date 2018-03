CNA Pisa. Valdera compatta a Pitti Taste

PISA – Dal 10 al 12 marzo Liquori Morelli, Antico Pastificio Morelli, Savini Tartufi ed Arcenni Tuscany (prodotti da elicicoltura), parteciperanno al prossimo PITTI TASTE alla stazione Leopolda a Firenze.

Sarà questa la tredicesima edizione di Pitti Taste Firenze, salone dell’eccellenza enogastronomica italiana, che mette in vetrina quest’anno 400 espositori di eccellenze enogastronomiche italiane ed attira ogni anno un numero crescente di visitatori (16 mila lo scorso anno con otre 5000 buyer presenti), e addetti ai lavori in arrivo da 50 paesi del mondo.

Per l’edizione numero 13 il tema prescelto è il “foraging”. A Firenze si riuniscono le più interessanti produzioni enogastronomiche e agroalimentari d’Italia. Quest’anno sono attesi a Firenze circa 400 espositori provenienti da tutta la Penisola. Anche le delegazione pisana ha raccolto l’invito degli organizzatori, per “viaggiare con le diversità del gusto” tra le migliaia di proposte (con rigoroso assaggio) del salone del cibo che scaturisce da un lavoro di ricerca capillare sul territorio nazionale, delle produzioni che veramente rappresentano il meglio del made in Italy. E fra gli esordienti di quest’anno figura ad esempio Arcenni Tuscany, azienda specializzata in elicicoltura, (allevamento di lumache un settore che, sul mercato italiano, sta riscuotendo successo crescente) e la qualità può essere verificata in diretta dei loro preparati in degustazione e vendita: ragù di lumache, patè, chiocciole ai porri e naturalmente il prodotto sfuso e semilavorato. Una gamma molto ampia arricchita ulteriormente dai prodotti di bellezza a base di bava di lumaca un vero toccasana per la pelle. A completare il quadro i veterani di Taste Savini Tartufi, il liquorificio Morelli, l’Antico pastificio Morelli forti della loro esperienza di marchi già affermati e conosciuti e dei molti riconoscimenti collezionati in giro per il mondo per queste importanti realtà produtive che portano ovunque il nome del territorio pisano della Valdera.

Il programma si arricchisce anche con gli appuntamenti Fuori di Taste che coinvolge ristoranti, personaggi famosi e eventi in molti luoghi della città.