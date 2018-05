CNU 2018. Naldi d’oro nel salto in lungo. Partenza con il botto per il CUS

PISA – Partenza col botto per il Cus Pisa ai Campionati Nazionali Universitari 2018 in corso in Molise.

Dopo la cerimonia d’inaugurazione svoltasi a Campobasso sabato scorso alla quale erano presenti i vertici del Cusi e tutte le delegazioni universitarie partecipanti, hanno preso il via le gare di atletica, calendarizzate nell’arco di un fine settimana; un weekend di successi per la selezione dell’Atletica CUS PISA che ha conquistato medaglie pesanti: un oro e due argenti, tutti al femminile. Elisa Nardi ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo diventando così campionessa italiana universitaria della disciplina; altre due atlete del cherubino hanno conquistato il secondo gradino del podio: Francesca Boccia argento nel salto con l’asta e Erica Marchetti argento nel salto in alto. Dal Centro Sportivo di via Chiarugi arrivano i complimenti da parte della dirigenza del Cus Pisa, in attesa di altri sperati successi degli atleti presenti in Molise coi colori gialloblù. Ecco l’elenco completo:

ATLETICA

Elena Arena, 100 m. (concorsi femminili)

Francesca Boccia, Salto con l’asta (concorsi femminili)

Enrica Bottoni, 5000 m. (concorsi femminili)

Andrea Del Sarto, 800 m.(concorsi maschili)

Erika Marchetti, Salto in alto e triplo (concorsi femminili)

Elisa Naldi, Salto in lungo (concorsi femminili)

Roberto Nicolai, 1500 m.(concorsi maschili)

Alessio Ristori, 1500 m. (concorsi maschili)

Accompagnatori

Michela Santochi

Antonio Boccia

Taekwondo

Maria Piras, Combattimento -49 kg., cintura rossa

Francesca Olivieri, Combattimento – 57 kg., cintura verde

Luana Bussu, Combattimento -57, cintura nera

Lotta

Francesco Gaddini, categoria peso 70 kg

Luca Lischi, categoria peso 80 kg

Mario Cerrai accompagnatore

Scherma

Andrea Della Pina, spada Under 23

Tiro a volo

Martina Donnini, categoria femminile assoluta

Federica Donnini, categoria femminile assoluta

Pugilato

Irene Spagnoli, categ. femminile-kg 64

Filippo Rimanti, categ. maschile-kg 75

Marvin Ademaj, categoria maschile-kg 91

Karate

Jacopo Elia Catastini, senior, cintura nera, kumite categoria di peso +94 kg

Serena Bonuccelli, senior, cintura nera, kata

Hayat Imami, senior, cintura nera, kumite categoria di peso -50 kg

PALLACANESTRO

Filippo Bulleri, Jacopo Casavecchia, Luca Cecconi, Filippo Fruzza, Edoardo Ghezzani, Guglielmo Grassi, Leonardo Innocenti Camiciottoli, Giulio Maestrini , Manuel Martelli, Filippo Mannucci, Jacopo Pierini, Andrea Scebba, Alessandro Stolfi Allenatore

Accompagnatore

Enrico Russo

CALCIO A 5 FEMMINILE

Diletta Zavattaro, Susanna De Maria, Grazia Marchini, Giulia Cini, Anna Da San Biagio, Alessandra Petrini, Sara Piludu, Carolina Angeli, Sara Biagioni, Arianna Cirillo, Ilaria Torre, Giada Morucci, Chiara Figliucci Allenatore.

Accompagnatori

Sara Mazzei, Maria Coda