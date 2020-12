Codice giallo in tutta la Toscana per pioggia, vento e mareggiate

PISA – Nuovo peggioramento delle condizioni meteo per tutta la giornata di venerdì 4 dicembre, quando una intensa perturbazione interesserà la regione, portando piogge abbondanti e a tratti persistenti. Previsti anche vento e mareggiate lungo la costa. Precipitazioni intense sono previste anche per la giornata di sabato.

Sulla base di queste previsioni la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per l’intero territorio toscano fino alla mezzanotte di venerdì.

Più in dettaglio,dalla mattinata di venerdì 4 dicembre, sono previste piogge sulle aree di nord ovest in intensificazione nel pomeriggio e in estensione al resto della regione. Possibili, locali, temporali in serata.

Le precipitazioni potranno risultare persistenti su Lunigiana, Garfagnana, Apuane e alto Appennino Pistoiese. Possibili, nelle zone occidentali, locali temporali e occasionali colpi di vento e grandinate.

Il mare sarà mosso, con moto ondoso in rapido aumento fino a mare agitato, dal pomeriggio, al largo e lungo le coste esposte.