Codice Giallo per neve. A Pisa scuole aperte. Chiuse per precauzione via Vecchia di Marina, via di Torretta, via Bigattiera lato mare

PISA- La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo di criticità codice Giallo per neve dalle ore 5 alle ore 10 di mercoledì 30 gennaio. La perturbazione, proveniente dal Nord Atlantico, interesserà la Toscana a partire dalla mattinata. Sono previste nevicate a quote collinari, con accumuli non significativi.

A Pisa le scuole rimarranno aperte. Si consiglia l’uso di catene a bordo o pneumatici da neve per chi viaggia in auto. Chiusura precauzionale a partire dalle ore 05.00 del 30 gennaio di via Vecchia di Marina, via di Torretta e via Bigattiera lato mare.