Codice giallo per vento forte sulla Toscana

PISA – Vento forte domenica 15 marzo, su buona parte della Toscana, in particolare sulle province centro meridionali. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 21 di sabato 14 marzo e fino alla mezzanotte di domenica.

Sabato 14 marzo un fronte freddo in transito renderà possibili rovesci sparsi, sulle province di Siena, Grosseto e Pisa, isolati temporali e colpi di vento. Per domani pressione in aumento. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali.

Da sabato 14 e per tutta la giornata di domani, domenica, venti di Grecale (NE) in rinforzo sulle province centro meridionali con raffiche fino a 50-60 km/h sulle zone pianeggianti e sulla costa e fino a 60-70 km/h sui rilievi. Raffiche fino a 30-40 km/h sulle zone pianeggianti e costiere del nord ovest.