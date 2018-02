Coez ospite al Follonica Summer Festival. Al via la rassegna musicale toscana

Toscana – Ritorna il Follonica Summer Festival, che recentemente ha rappresentato la grande rivelazione tra le proposte d’intrattenimento della costa toscana. Una rassegna di grande successo che ha registrato l’affluenza record di oltre 20mila presenze in dieci giorni di programmazione. Il Festival è pronto a stupire ancora e inizia con l’ufficializzazione del primo artista per l’edizione 2018: il rapper e cantautore Coez, vero e proprio fenomeno musicale italiano dell’anno che, con il suo album Faccio un casino, ha letteralmente scalato le classifiche con brani divenuti in breve tempo virali.

Coez ha conquistato il pubblico con un crossover tra rap e canzone d’autore sapendo interpretare il linguaggio della sua generazione. Testi ricchi di emozione abbinati al retrogusto hip hop, atmosfere romantiche e suggestive, melodie pop, che trovano il culmine nelle tensioni rap, con l’aggiunta della giusta dose di elettronica. La ricetta perfetta di Coez è lo specchio della generazione dei trentenni che però piace pure ai Millenials. Anche i numeri lo confermano: il cantautore romano, infatti, ha abbondantemente superato i 50 milioni di visualizzazioni tra YouTube e Vevo, 258mila follower su Facebook, 354mila su Instagram. E sono dati in continua crescita.

Lo stile di Coez, capace di muoversi nei terreni del pop e del rap con grande disinvoltura, ha conquistato pubblico e critica, unendone i consensi e decretandolo come uno dei più originali esponenti di un moderno cantautorato che sa far leva sull’immaginario collettivo contemporaneo.

Il tour estivo 2017 lo ha consacrato come la principale rivelazione del panorama musicale italiano, mentre il recentissimo tour invernale da poco concluso, con 28 date tutte sold out ancora prima di partire, lo ha incoronato come uno degli artisti nostrani di maggior successo.

Dunque un nome di grandissimo richiamo per il pubblico del Follonica Summer Festival fortemente voluto dal direttore artistico Paolo Ruffini e dal responsabile organizzativo Valerio Gronchi.

L’Agenzia Non C’è Problema in collaborazione con il Comune di Follonica cura l’organizzazione della manifestazione, e da mesi è già al lavoro per l’edizione 2018. Inoltre è stato ufficializzato nelle scorse settimane, dal primo cittadino Andrea Benini, che la kermesse è stata già confermata non solo per l’estate 2018 ma anche per quella del 2019.

L’edizione 2018 del Follonica Summer Festival 2018 si preannuncia straordinaria, con nomi di alto calibro e una programmazione che offre ampia varietà artistica.

La location è la splendida arena del Parco Centrale, che sarà ulteriormente migliorata a livello strutturale, con un palco più grande, e di accoglienza per gli spettatori.

Intanto è ufficiale la presenza di Coez, e a breve seguiranno altri annunci. Il cantautore sarà sul palco del Follonica Summer Festival domenica 12 agosto, unica tappa in Toscana del suo tour estivo, e i biglietti sono in vendita da oggi sul circuito Ticketone al costo di 22 euro più 3 euro di diritto di prevendita.