“Collctive Trip: una questione di gender” in scena a NavigArte 2018

PISA – Chi ha paura del gender? Tutti o quasi, perché mettere in discussione ciò che si prova non è facile per nessuno. Questa la scomoda verità che emerge dallo spettacolo “Collctive Trip: una questione di gender” il nuovo progetto di produzione della Compagnia Borderline Danza che andrà in scena sabato 17 novembre alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa nell’ambito del festival “NavigArte.NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar”.

Lo spettacolo firmato da Claudio Malangone affronta il tema della trasformazione e dell’amore con lucidità e ambiguità, attraversando significati esensazioni legate all’identità, cercando di mettere in discussione le certezze di chi osserva. Con il loro agire e le loro storie i danzatori/attori sfideranno anche il pubblico in sala a guardarsi dentro e volendo, a confessare/si l’inconfessabile. “Collctive Trip” è molto di più di uno spettacolo, è un esperimento sociale che parte dalla necessità di esplorare, verificare e mettere in pratica nuovi modi di composizione con gli spettatori che entrano all’interno dell’area performativa quasi per decostruire le regole consolidate della finzione.

A riempire la scena non sono solo i performers: Luigi Aruta, Adriana Cristiano, Alessandro De Santis, Antonio Formisano, Francesca Montesanto, Giada Ruoppo ma anche il pubblico che desidera intervenire.

Il cartellone di NavigArte 2018 proseguirà con lo spettacolo della Compagnia Atacama “Migranti” in scena il 23 novembre alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa. Le migrazioni e più in generale il tema della mobilità dei popoli diventano l’occasione per parlare di integrazione e dei conflitti e le contraddizioni che ne derivano.

Tutti gli spettacoli saranno seguiti da un breve incontro con gli artisti, un’occasione unica che permette agli spettatori di esaudire le proprie curiosità, entrare nel vivo della costruzione artistica degli spettacoli e avere la possibilità di incontrare gli interpreti.

Biglietti: Intero € 7, Ridotto € 5 (soci UniCoopFi, studenti universitari, residenti quartiere Porta a mare – Cep – Barbaricina)

INFO E PRENOTAZIONI

Teatro Nuovo-Piazza della Stazione. 1

Teatri di Danza e delle Arti – Corte Sanac 97/98 – Pisa

Tel 050 501463 – movimentoinactor.org1@gmail. com

Pagina facebook e instagram NavigArte

www.movimentoinactor.it