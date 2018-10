Colleziona 2018. La mostra del Collezionismo pisano al Nai’R di Ospedaletto

PISA – La mostra-mercato del collezionismo di serie A, Il Collezionismo con la C maiuscola, l’appuntamento più importante dell’anno di tutta la nostra regione, “commercianti da tutta Italia” recita il volantino distribuito in oltre 30.000 copie, nella nuova Location “NAI’R Congressi presso B&B Hotel in Via Scornigiana ad Ospedaletto Pisa andrà in scena anche oggi sabato 13 ottobre nella Sala Meeting della struttura pisana, locali quanto mai prestigiosi e qualificati per una manifestazione che questo anno taglierà il traguardo della sedicesima edizione.

“La Fiera delle rarità”, francobolli, monete, cartoline, schede telefoniche, libri e stampe saranno anche quest’anno protagonisti di “Pisa Colleziona” la mostra convegno del collezionismo che nelle precedenti edizioni ha attratto oltre 2500 persone e circa 70 espositori che metteranno a disposizione delle autentiche rarità.

Inoltre il Circolo Filatelico Iconografico Pisano e le Poste Italiane, ospitati all’interno della manifestazione si faranno carico ognuno per le proprie competenze di approntare una cartolina e l’annullo commemorativo (155° ann.rio morte) del Matematico Ottaviano Fabrizio Mossotti che tra l’altro partecipò nel 1848 insieme a molti degli studenti dell’Ateneo Pisano alla battaglia di Curtatone e Montanara. In questi due giorni gli affezionati collezionisti, potranno ricercare sui tavoli degli espositori il pezzo mancante e desiderato da moltissimo tempo.