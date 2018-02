Ufficiale. Colpo Alexis Ferrante per il Pisa

PISA – Arriva dalla Serie B il rinforzo in attacco per il Pisa: approda in maglia nerazzurra Jonathan Alexis Ferrante, attaccante argentino classe ’95 direttamente dal Brescia.

Attaccante, classe 1995, Ferrante negli ultimi 12 mesi ha collezionato 36 presenze e 5 reti in cadetteria con la maglia del Brescia.

Nella sua carriera ha vestito i colori di Piacenza, Roma, L’Aquila, Lumezzane, Lucchese, Savona, Imolese, e Abano.

Sfumato Franco Ferrari della Pistoiese il Pisa si è gettato a capofitto su Ferrante chiudendo la trattativa.

Foto Brescia Oggi