Colpo Pisa, preso l’esterno Daniele Lotti

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Liotti.

Esterno sinistro classe 1994, Liotti nella passata stagione ha indossato per 28 volte la maglia del Siracusa mettendo a segno 5 reti. In passato ha vestito anche i colori di Feralpisalò, Juve Stabia, Brindisi, Cosenza, Catania e Catanzaro.

Il calciatore è già a disposizione dello staff tecnico nerazzurro e questo pomeriggio sarà in campo assieme ai nuovi compagni per il primo allenamento settimanale.