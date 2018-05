Il Comitato Nuovo Buonarroti incontra i candidati a Sindaco

PISA – Il Comitato Nuovo Buonarroti che da anni si adopera attivamente per la ricostruzione del Nuovo Complesso Marchesi, un edificio scolastico frequentato da 1700 studenti del Liceo Buonarroti e dell’Istituto tecnico Santoni, organizza per Sabato 26 Maggio alle ore 9.30 un incontro con tutti i candidati Sindaco del Comune di Pisa.

Nel confronto pubblico, che avverrà nell’auditorium del Liceo Buonarroti in Via Betti, i candidati saranno chiamati ad esprimersi sugli impegni che gli stessi intendono assumere in futuro riguardo al progetto di costruzione del nuovo edificio, che coinvolge ed interessa tutta la città di Pisa e la provincia.

Dopo il crollo della copertura di un’aula, avvenuto nel marzo 2015, è stato aperto un ampio dibattito cittadino che ha portato al Bando europeo promosso dalla Provincia per la progettazione di un nuovo complesso scolastico. Oggi che il progetto esecutivo è diventato realtà è quanto mai urgente cercare di individuare le adeguate fonti di finanziamento perché si possa finalmente realizzare una scuola sicura, sostenibile e che risponda ai criteri della moderna didattica.