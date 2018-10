Il Comune di Cascina cerca un esperto in valutazione della performance

CASCINA – Il Comune di Cascina rende noto che è indetta una procedura pubblica per raccogliere le manifestazioni di interesse per affidare l’incarico di componente esterno del Nucleo tecnico di valutazione della performance.

Tra i requisiti richiesti ci sono il diploma di laurea e un’esperienza di almeno cinque anni nel campo del management e della progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e controllo.

Gli interessati possono comunicare il loro interesse all’incarico inviando nota in carta libera, corredata da curriculum vitae e professionale, utilizzando l’apposito modulo e attraverso le modalità indicate nell’avviso. La scadenza per presentare le manifestazioni di interesse è fissata per le ore 13 del 24 ottobre 2018. Per ogni ulteriore dettaglio si consiglia di prendere visione dell’avviso e del fac simile di presentazione della manifestazione di interesse disponibili sul sito del Comune di Cascina: nella sezione “Bandi di gara e concorsi” cliccare sulla voce “Avvisi”