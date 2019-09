Il Comune di Pisa premiato all’EcoTechGreen Award

PISA – Il Comune di Pisa è stato premiato sabato al Forum internazionale EcoTechGreen Award 2019 a Padova, a cui hanno partecipato 90 progetti a livello europeo, dove ha ricevuto una menzione speciale per il progetto “Masterplan e Infrastruttura verde a Pisa”, con la motivazione specifica di interventi finalizzati a contrastare i cambiamenti climatici.

A ritirare il premio internazionale, promosso ogni anno dalla rivista Paysage, l’assessore Raffaele Latrofa e il dirigente Fabio Daole.

“Dopo l’adozione del documento per la costituzione dell’Infrastruttura Verde – spiega l’architetto Fabio Daole -, che ha dotato il Comune di Pisa tra i primissimi in Italia, di un un piano strategico che delinea le azioni da intraprendere non solo per incrementare le aree verdi, ma soprattutto per stabilire connessioni tra giardini pubblici, piste ciclabili, alberature, parchi e aree naturali presenti sul territorio, nel 2019 l’Amministrazione ha iniziato a dare sviluppo al piano, investendo maggiori risorse nella riqualificazione del verde nelle piazze, nella messa a dimora di impianti arbustivi e floreali e soprattuto nel piano di rinnovo arboreo, come strumento per contrastare i cambiamenti climatici”.

“Nel 2019 – dichiara l’assessore Raffaele Latrofa – sono state installate complessivamente 11.500 piantine, tra perenni e stagionali, ad impianto arbustivo. Nell’investimento delle risorse e nella scelta delle essenze abbiamo perseguito il duplice obiettivo di portare bellezza nelle piazze di centro storico e litorale, ma anche di favorire la biodiversità. Sul fronte del rinnovo arboreo, su circa 18mila piante censite in collaborazione con l’Università di Pisa nel monitoraggio sullo stato di salute del patrimonio arboreo, nel 2019 sono 1073 le piante individuate in condizioni critiche, su cui si interverrà con un progetto complessivo di rinnovo arboreo che verrà elaborato confrontandoci con i migliori esperti, nella prossima Biennale di Architettura. Il nostro impegno per contrastare i cambiamenti climatici, come ha detto il Sindaco Michele Conti, non è fatto di proclami vuoti ma di azioni concrete, in cui l’investimento nel rinnovo arboreo e nelle infrastrutture verdi ha un ruolo di primo piano.”

“In questo primo anno di amministrazione – conclude l’assessore – abbiamo stanziato oltre 2 milioni 252 mila di euro in opere a verde, riqualificando tanti spazi verdi in città e sul litorale e nei prossimi mesi partirà la riqualificazione di piazza Belvedere, piazza Baleari a Marina, la risistemazione delle principali rotatorie e il restyling del verde in piazza Vittorio Emanuele, a cui seguirà il progetto di “raggi verdi” per estendere il concetto del decoro urbano dentro l’asse pedonale del centro. A questi investimenti si aggiungono le risorse stanziate per il servizio di Global Service di manutenzione del Verde, in scadenza a breve, che per il prossimo anno viene raddoppiato come importo e diviso in due contratti, uno per il decoro urbano e uno solo destinato al rinnovo arboreo. In accordo con il Sindaco abbiamo deciso di cambiare la modalità di appalto per assicurare ancora maggiore qualità. Questa la risposta concreta a coloro che, minimizzando il grande lavoro degli uffici, ci avevano liquidato con la frase “tanto rumore per due fiorellini”.”

In allegato la foto della premiazione con l’assessore Latrofa e il dirigente Daole, oltre alla tavola del prgetto premiato che rappresenta in maniera fotogtrafica il rinnovo arboreo e gli interventi giardinistici del 2019