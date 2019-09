Il Comunicato della Curva Nord

PISA – A seguito dei fatti di Pisa-Brescia ad Empoli, furono diffidati oltre ottanta appartenenti alla Curva Nord, alcuni per cinque / otto anni e con l’aggiunta dell’obbligo di firma.

L’ovvia contestazione ai provvedimenti memessi dalla Questura di Firenze si concretizzò in varie forme di protesta, dagli striscioni, agli scioperi, alle firme, e fu organizzata e promossa per far emergere, principalmente, due valori: verità, e giustizia. La verità nel frattempo è emersa, perché, con una sentenza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, su richiesta del P.M., ha disposto l’archiviazione del procedimento in corso per circa sessanta tifosi neroazzurri coinvolti. Nel dispositivo si legge chiaramente che non ci fu nessuna premeditazione, per gli scontri, tanto meno assalti dai cespugli, come fantasiosamente ricostruito dalla Questura e, a seguito, riportato da alcuni organi di stampa poco inclini a verificare le notizie: l’incontro tra le due tifoserie viene definito “non voluto e fortuito”. In quanto “non voluto” (perlomeno dalle tifoserie), il fatto che alcuni indagati si trovassero a capo coperto non determina (si legge chiaramente) la configurabilità del reato di travisamento. In più, P.M. e Giudice sono concordi nel rigettare le modalità di riconoscimento adottate dagli investigatori. “Molte volte”, non lo diciamo noi, ma la sentenza, “l’attribuibilità della condotta personale.. non si basa su un riconoscimento diretto, ma su una valutazione induttiva basata su identità di maglietta, pantalone, corporatura, allo stato non dirimente, in quanto i tifosi vestiti in modo simile erano oltre duecento”. La verità, la nostra versione, è emersa, quanto meno per un cospicuo numero di tifosi, circa sessanta, i cui nominativi sono riportati sul dispositivo. Manca ancora la giustizia. Perché tutti questi ragazzi, assolti dal Giudice, continuano a non poter entrare allo stadio ? Perché la loro posizione, relativamente al Daspo, non viene riconsiderata ? Per riportare attenzione sulla vicenda, adesso che la nostra non è più una ricostruzione o una versione dei fatti, ma LA versione dei fatti, effettueremo iniziative e una nuova raccolta di firme la cui calendarizzazione sarà poi comunicata nel dettaglio; siamo già in grado di affermare, però, che banchetti e moduli saranno presenti martedì sera, agli ingressi dell’Arena Garibaldi, nel pre-gara di Pisa-Empoli. Chiediamo solidarietà e un piccolo sforzo da parte di tutti i pisani per questi cittadini e tifosi ancora ingiustamente esclusi dalle partite sebbene assolti dai procedimenti a loro carico. Libertà per gli Ultras.

I gruppi organizzati della Curva Nord Maurizio Alberti