PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Curva Nord Maurizio Alberti.

“I gruppi della Curva Nord Maurizio Alberti comunicano che il ritrovo per la trasferta di Livorno è alla Stazione Centrale, sabato pomeriggio alle ore 14.00. Il derby a porte aperte per i tifosi torna dopo tanti anni, chiediamo a tutti di presentarsi con sciarpe e bandiere, indossando qualcosa di neroazzurro, le maglie della Curva Nord, le maglie della squadra: porteremo i nostri colori all’Ardenza e daremo spettacolo, come sempre, pensando anche a tutti i ragazzi costretti a firmare in Questura e a passare la giornata al bar. Andremo a testa alta anche per loro, con l’orgoglio di essere pisani e la mentalità che ci ha sempre contraddistinto, per cui tutti dovranno seguire le direttive dei gruppi e nessuno dovrà permettersi danneggiamenti inutili e gratuiti”.