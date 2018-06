Il Comunicato della Curva Nord Maurizio Alberti

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dei gruppi organizzati della Curva Nord Maurizio Alberti.

In queste settimane, successive all’eliminazione dai play-off, abbiamo atteso in rispettoso silenzio che la Società parlasse, e prendesse posizione. La nostra speranza è che questo periodo di attesa sia servito per pensare alla programmazione della prossima stagione, e alla riorganizzazione e che a breve vi sia la sospirata conferenza stampa per illustrare alla città i piani e le mosse necessarie per un immediato riscatto.

Siamo certi che in questa occasione non vi saranno discorsi in più, ma quanto basta per riaccendere l’entusiasmo della tifoseria con un rinnovato impegno economico, investimenti decisi sul mercato, dal nuovo staff tecnico alla rosa, e l’obiettivo chiaro della serie B.

Non abbiamo sentito il bisogno di mettere particolare pressione perché questa Società, un anno e mezzo fa, è arrivata a Pisa senza nascondersi, promettendo giustamente la rinascita del calcio cittadino e una gestione consona, con investimenti e obiettivi ambiziosi. Però, in un momento di sbandamento, dopo il fallimento sportivo della tormentata stagione appena conclusa, la piazza ha bisogno di serenità e di rassicurazioni, e non deve trovarle sui giornali ma nelle dirette parole degli interessati. Per questo attendiamo con fiducia che il Presidente Corrado, in tempi rapidi, convochi la stampa e prenda la parola per dire pubblicamente ciò che un po’ tutti si aspettano: soltanto dopo le sue parole saremo in grado di intervenire, per il momento possiamo solo augurarci che il progetto continui con rinnovato slancio e le promesse vadano a concretizzarsi in una stagione da protagonisti.

I gruppi della Curva Nord Maurizio Alberti