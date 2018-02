“Comunque vada sarà un successo”. Presentato un ricco cartellone di eventi

PISA – Presentata martedì 20 febbraio presso la Sede della Confcommercio di Pisa il cartellone degli eventi 2018 per Pisa e Provincia, dal titolo di buon auspicio “Comunque vada sarà un successo“.

di Giovanni Manenti

“Abbiamo messo in cartellone una serie di eventi da qui sino a fine anno, tutti con un medesimo filo conduttore e che riveste molte aziende del nostro territorio – dice Federica Grassini. La volontà di presentare quest’oggi un programma a così largo raggio sta nel fatto di voler far sì che venga data più pubblicità possibile in anticipo a questi eventi che, se presentati a ridosso degli stessi non potrebbero consentire a soggetti fuori regione a prendervi parte, limitando l’evento solo ad un livello territoriale”.

“L’obiettivo di questo anno deriva dal fatto che le persone quando vanno in vacanza cambiano stile di vita ed abbiamo pertanto pensato a fornire in anticipo un calendario che possa far sì che si possa colmare il gap con altre realtà della nostra Toscana”, afferma Alessandro Trolese.

“Per noi è una grande occasione di condividere con Confcommercio gli eventi principali del Comune di San Giuliano Terme e fare squadra è fondamentale per far sì che queste iniziative siano sempre più pubblicizzate, dice Sergio Di Maio sindaco di San Giuliano. Non abbiamo quest’anno inserito in calendario Agrifiera, ma contiamo di farlo per l’anno prossimo”.

“Mi fa piacere confermare alcune iniziative oramai consolidate sul territorio a quali ho anche direttamente partecipato e che hanno anche avuto modo di valorizzare il Litorale, dice Andrea Serfogli. La programmazione in anticipo consente di favorire la buona riuscita dei vari eventi con un beneficio in termini di presenze di pubblico”.

“Il nostro comune è una realtà complessa ed in questi anni siamo riusciti a dare nuova visibilità alla città e siamo contenti che una iniziativa come la “Notte nera” faccia parte di questo Calendario stilato da Confcommercio e che come tutti ben sanno ha come suo oggetto il tartufo di San Miniato, nostra eccellenza nel settore”, dice l’assessore di San Miniato Gozzini.

“Il nostro comune collabora continuamente con Confcommercio e ben vengano queste iniziative, dice Angela Pirri assessore di Pontedera specie perché con questa Associazione riusciamo sempre ad ottenere risultati concreti e non solo promesse”.

“È frutto del lavoro che viene fatto quotidianamente, il cartellone ne è l’esempio tangibile – dice Antonio Mazzeo – di come una seria programmazione può portare a dei risultati positivi”.

Le iniziative sono organizzate dalla Confcommercio di Pisa con la compartecipazione della Camera di commercio di Pisa ed il contributo dei Comuni di Pisa, Pontedera, Cascina, San Miniato, San Giuliano, Casciana Terme e Lari.

Principali eventi sono le oramai consolidate “Notti Magiche”, che si apriranno con la “Notte Bianca di Pontedera” a fare da apripista (23 giugno), cui seguiranno “Notte nera di San Miniato” (7 luglio), “Fashion & Food Night di Pisa” (6 luglio), “Notte Blu di Tirrenia” (21 luglio), “Notte del piacere di Casciana Terme” (1 settembre) e “Notte Vintage di Ponsacco” (15 settembre).

Agli eventi principali faranno da contorno appuntamenti musicali ed iniziative commerciali, feste per bambini ed eventi storici, senza sottovalutare appuntamenti artistici, gastronomici, sportivi e talk show, questi ultimi calendarizzati nel periodo estivo sul Litorale pisano.