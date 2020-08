MIGLIARINO PISANO – Venerdì 7 agosto intorno alle 20.30, squadre VVF di Pisa e Viareggio sono intervenute in autostrada per un incidente che ha visto coinvolta una moto.

Il mezzo era uscito di strada nei pressi del casello di Viareggio.

I VVF hanno raggiunto il conducente del mezzo e lo hanno consegnato al medico del 118 che ha constatato il decesso.

In corso accertamenti sulle cause e la dinamica del sinistro. Non risultano altre persone coinvolte.