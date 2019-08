Concerto all’alba al Bagno degli Americani: Marina Mulopulos e Dome La Muerte

PISA – Marina Mulopulos (voce e percussioni) e Dome la Muerte (chitarre, cembalo, armonica) suoneranno al Bagno degli Americani domenica 4 agosto alle 6.30.

Marina Mulopulos è una cantante italo greca che da anni lavora sulla voce come strumento. Ha collaborato con Malfunk, Almamegretta e Peppe Barra. Canta con i Tilak, band etno elettronica composta da sitar, tabla e voce. Ha inciso con molti gruppi e il 20 novembre 2015 è uscito il suo primo album solista in collaborazione con Paolo Del Vecchio (chitarrista di Peppe Barra).

Attualmente tiene laboratori sulla voce creativa e si esibisce in Italia e all’estero.

Dome la Muerte è stato il chitarrista e compositore di CCM, Not Moving e Hush, ha collaborato a varie colonne sonore, fra cui Nirvana di Salvatores. Attualmente suona coi Diggers ed è reduce da un album solista, Poems for Renegades.

In questo loro progetto, Marina e Dome esplorano in chiave acustica le proprie radici, dai Velvet Underground a Bowie, da Judy Henske a Janis Joplin e molti altri.

Il bar del Bagno degli Americani sarà come sempre a disposizione.