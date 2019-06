Concerto barocco al Camposanto di Pisa

PISA – Mercoledì 19 giugno alle 21.15 nel Camposanto di Pisa si terrà un concerto di musica barocca organizzato dal Servizio Diocesano Cultura e Università nell’ambito dell’iniziativa “Meditazioni in Musica” curata da don Severino Dianich e Stefano Barandoni, in collaborazione con l’Associazione Coro Polifonico San Nicola e con l’Opera della Primaziale Pisana.

Il tema, introdotto da Severino Dianich, è “E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti” e il programma prevede l’esecuzione dell’oratorio di Giacomo Carissimi Iudicium extremum e della cantata di Alessandro Stradella Esule dalle sfere, entrambi incentrati sul tema escatologico della fine del mondo e del giudizio universale, che proprio nel Camposanto pisano ha una delle sue più alte espressioni pittoriche nei celebri affreschi di Buonamico Buffalmacco.

Interpreti della serata il Coro Polifonico ed Ensemble di archi e fiati San Nicola coi solisti Valentina Vitolo (soprano), Benedetta Corti (soprano), Marco Mustaro (tenore), Lorenzo Martinuzzi (baritono), Giorgio Marcello (basso) diretti da Marco Bargagna. Al clavicembalo Pietro Consoloni e all’organo Claudiano Pallottini.

I biglietti sono gratuiti e possono essere ritirati (massimo 2 a persona) solo presso la biglietteria del Museo delle Sinopie in Piazza del Duomo il 18 giugno 2019 dalle 17.00 alle 19.30 e il 19 giugno dalle 19.30 alle 20.45, fino a esaurimento dei posti disponibili. Non è possibile effettuare prenotazioni telefoniche né per e-mail.