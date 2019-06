Concerto di musica sacra e rinascimentale alla Chiesa di San Paolo a Ripa D’Arno con il Maestro Carmignani

PISA – Con il Patrocinio del Comune di Pisa e della Confcommercio, all’interno della manifestazione del Giugno Pisano, in collaborazione con l’associazione Grazia Deledda, il coro femminile Johann Sebastian Bach organizza e l’associazione culturale Pisa Early Music promuove il “Concerto di

Musica sacra rinascimentale” con musiche di Claudio Monteverdi, di Girolamo Frescobaldi, di

Andrea e Giovanni Gabrieli, di Giovanni Battista Grillo e Salomone Rossi. L’Appuntamento è per sabato 8 giugno alle ore 18.30.

L’occasione specifica è il decimo anniversario della scomparsa del vecchio presidente del primo Coro Bach, Piero Carmignani, nonché padre del nostro direttore artistico, il noto controtenore Alessandro

Carmignani.

Il livello qualitativo della manifestazione sarà messo in evidenza dalla partecipazione di Odhecaton, il migliore ensemble vocale di musica rinascimentale, diretto da Paolo Da Col, da La Pifarescha, ensemble strumentale di fiati rinascimentali, nota in tutto il mondo, e dall’organista Riccardo Donati, maestro del coro dell’Opera della Primaziale pisana . Il concerto si terrà nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, a Pisa e sarà trasmesso in diretta streaming da Radio Coltano Marconi (www.radiocoltanomarconi.it) o scaricando la App della Radio su Play Store

Per info: (Alessia Zampieri): 3356572778 – e-mail:

pisaearlymusic@gmail.com – https://www.facebook.com/PisaEarlyMusic/ –

https://www.instagram.com/pisaearlymusic/?hl=it