Concerto di Natale “W la Banda” al Teatro Politeama in Via Tosco Romagnola

CASCINA – I “W la Banda!”, formazione bandistica giovanile della Filarmonica Municipale “G. Puccini” di Sant’Anna di Cascina, si esibiranno sabato 15 dicembre, alle ore 21.15, presso la Sala Grande del Teatro Politeama in Via Tosco Romagnola per il loro tradizionale Concerto

di Natale.

La formazione, diretta dal M° Simone Orsini, eseguirà un programma molto vario, che spazierà dalle colonne sonore, alla musica leggera, fino ai tradizionali brani natalizi con cui augureranno a tutti delle buone feste. L’ingresso è su offerta. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione di promozione sociale “La Rosa Amara” per il progetto “A Piccoli Passi”, che si occupa di ragazzi adulti (in età post scolare) affetti da disabilità e anziani in difficoltà socio-economiche offrendo loro occasioni di conoscenza e di sperimentazione attive, con l’obiettivo di favorire la loro autonomia personale e lavorativa. La cittadinanza tutta è invitata. Non mancate!