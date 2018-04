Concerto di pianoforte per la III giornata della salute della donna.

Pisa – E’ previsto un concerto di pianoforte nell’ambito della Terza giornata della salute della donna, con le iniziative promosse da Onda, che prevedono visite gratuite e incontri aperti alla popolazione in tutti gli ospedali italiani inseriti nel network dei Bollini rosa, fra cui Pisa. L’evento musicale è stato inserito nell’ambito dell’iniziativa del 20 aprile al Centro senologico dell’Aoup (Edificio 6, Ospedale Santa Chiara, Aula multidisciplinare, I piano, a partire dalle 16).

La serata sarà intitolata: “Le relazioni che curano. Supporto alle donne con tumore al seno e ai loro familiari: Voglio esserci per te e condividere l’esperienza della malattia”. Venti i posti a disposizione per le pazienti del Centro senologico e i loro familiari con l’obiettivo di sensibilizzarli e di sostenerli nella comunicazione e nella gestione emotiva di tutti i problemi creati dalla malattia. Dopo la sessione interattiva con la psico-oncologa e il direttore del Centro senologico e il laboratorio sulla comunicazione con la psico-oncologa e la psicologa, ci sarà il momento musicale con il concerto di voce e pianoforte, con la pianista Chiara Mariani e il soprano Sonia Ciani. L’evento prosegue il ciclo di concerti della stagione promossi dalla Sezione pisana dei Donatori di Musica, una rete di musicisti, medici e volontari nata nel 2009 per realizzare e coordinare stagioni di concerti negli ospedali e che a Pisa è stata inaugurata con il primo concerto di beneficenza al Teatro Verdi il 31 maggio 2016 con il maestro Maurizio Baglini, che ha consentito l’acquisto del pianoforte installato poi in ospedale.